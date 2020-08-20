40% українців готові здійснювати передоплату за товар — опитування

53% опитаних українців час від часу здійснюють купівлі в інтернеті, а ще 24% роблять це постійно, 40% готові здійснювати передоплату за товар.

Про це свідчать результати опитування, яке провело OLX серед понад 9 тисяч своїх користувачів.

"Респонденти розповіли, що найбільшу роль під час вибору товару для них грають відгуки про продавця - для 53% цей показник є важливим. Про це зазначили респонденти усіх вікових категорій", - йдеться у повідомленні.

Також покупці звертають увагу на те, як довго продавець надає свої послуги. У 40% респондентів більше довіри викликають ті підприємці, що пропонують свої товари та послуги довший період.

"Для респондентів віком від 26 до 36 років та від 37 до 51 року цей показник є найважливішим - про це розповіли 43% опитаних", - свідчать результати дослідження.

Ще майже 36% українців заявили, що при купівлі орієнтуються на ринкову вартість товару чи послуги.

"Істотно нижча ціна, у порівнянні з середньою, може свідчити для покупців про низьку якість продукту або недобросовісність продавця. Найбільше уваги на вартість товару звертають опитані у віковій категорії від 17 до 25 років - понад 44%", - додали в OLX.

35% респондентів відзначають важливою якість товару, а майже 34% - ресурс, де продається річ.

При цьому, понад 40% українців надсилають гроші продавцю до отримання товару.

63% опитаних оплачують товари накладеним платежем. Ще 50% довіряють електронним платіжним системам, що під'єднані до онлайн-платформ. А 39% зазначили, що здійснюють перекази коштів на картку продавця після отримання товару.

Економічна правда