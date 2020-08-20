Інвестиції на пару мільярдів: до передачі в концесію готують 1500 км доріг і три аеропорти

У співпраці зі Світовим банком та Європейським банком реконструкції та розвитку підготовлені попередні техніко-економічні обгрунтування щодо передачі в концесію кількох ділянок автомобільних доріг та трьох українських аеропортів.

Як передає ЦТС, про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Завдяки Світовому банку, вже підготували пре-ТЕО по шести ділянках доріг, загальна протяжність яких сягає 1500 км. Розмір - близько 2 млрд грн інвестицій. Готуємо по цим проектам державно-приватне партнерство", - поінформував Криклій.

"ЄБРР підготував вже пре-ТЕО по трьом аеропортам і готовий розглядати фінансування розробки ТЕО по цим проектам", - додав він.

Про які саме ділянках доріг і аеропортах йдеться, в МІУ на питання ЦТС, відповісти поки не змогли.