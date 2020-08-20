"Київміськбуд" відновив будівництво на 6 ЖК "Укрбуду"

Холдингова компанія "Київміськбуд" розпочала будівельні роботи на 6 майданчиках раніше прийнятих об’єктів корпорації "Укрбуд".

Про це повідомляє пресслужба холдингу.

Мова йде про "Кирилівський гай", "Гвардійський", "Freedом", "Lake house", "Twin house", "Urban park".

У ЖК "Кирилівський гай" тривають підготовчі роботи. Найближчим часом будівельники розпочнуть облаштування моноліту, виконання цегляної кладки і монтаж вікон. Крім того, будівельники почнуть виконувати облаштування мокрого фасаду, покрівельні та оздоблювальні роботи в залежності від секції.

У ЖК "Twin house" будівельники монтують вентиляційні блоки, незабаром будуть розпочаті роботи з облаштування моноліту 2 секції. І вже найближчим часом розпочнуться роботи по 1 і 3 секціях: облаштування даху і покрівельні роботи відповідно.

На 80% готовий житловий комплекс "Гвардійський". Зараз будівельники виконують всередині будинку роботи з прокладання сантехнічних та електричних комунікацій. Тривають роботи з облаштування фасаду, будівельники готуються приступати до облаштування гідроізоляції в паркінгу.

У комплексах Freedом і Lake Housе йдуть підготовчі роботи. У ЖК Freedом найближчим часом почнуть виконувати облаштування фасаду, внутрішні роботи та покрівлю. В другому ЖК розбирають опалубку плити перекриття дев’ятого поверху, демонтують стару арматуру. В окремих секціях незабаром почнуться монолітні роботи.

На ЖК "Харківський" і "Гармонія" закінчують роботи з благоустрою, комплекси на завершальному етапі, їх готують до введення в експлуатацію.



