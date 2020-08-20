НБУ на своп-аукціоні задовольнив заявки на 5 мільярдів
Нацбанк 19 серпня провів четвертий аукціон своп процентної ставки, задовольнивши заявки шести банків на 5 млрд грн.
Про це йдеться у даних регулятора.
За даними НБУ, було подано 9 заявок, їхній загальний обсяг становив 5,26 млрд грн під плаваючу ставку від 5,75% до 6,75% річних. Гранична ставка була встановлена на рівні 6,5%.
Нацбанк задовольнив заявки шести банків на 5 млрд грн за середньозваженою фіксованою процентною ставкою 6,5%.
На попередньому (третьому) аукціоні своп процентної ставки 12 серпня НБУ задовольнив заявки 5 банків на всю запропоновану суму у 2 млрд грн за середньозваженою процентною ставкою 6,5% річних.
Своп - угода про обмін активів, процентних виплат, процентних ставок або інших характеристик, вказаних в угоді, з метою оптимізації структури капіталу компанії і отримання додаткового доходу.
Економічна правда
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