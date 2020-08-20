Airbnb розмістить свої акції на біржі

Американський сервіс бронювання житла Airbnb Inc. повідомив, що направив в Комісію з цінних паперів і бірж США (SEC) конфіденційну заявку на проведення первинного публічного розміщення своїх акцій на біржі (IPO).

Про це повідомляє Інтерфакс.

Кількість акцій, які будуть запропоновані до розміщення, і їх ціновий діапазон поки не визначені, йдеться в повідомленні Airbnb.

Очікується, що IPO відбудеться після того як SEC завершить перевірку її документів на відповідність ринковим та іншим умовам.

Це несподіваний поворот для компанії, бізнес якої суттєво постраждав на тлі пандемії коронавірусу, відзначає The Wall Street Journal.

За словами джерел газети, знайомих з питанням, Airbnb схиляється до розміщення на фондовій біржі Nasdaq, але не виключено, що вона може зробити вибір на користь Нью-Йоркської фондової біржі.

Airbnb оголосила про плани вийти на відкритий ринок у вересні 2019 року. За повідомленнями ЗМІ, компанія спочатку розглядала можливість проведення прямого лістингу, який не передбачає залучення грошових коштів, проте зупинилася на традиційному IPO.

Виручка Airbnb в другому кварталі, що завершився 30 червня, впала на 67% в річному вираженні, до $ 335 млн, повідомило агентство Bloomberg раніше в цьому місяці з посиланням на обізнані джерела.

Збиток без урахування відсотків, податків, зносу і амортизації склав $ 400 млн.

Компанія вже залучила фінансування в розмірі $ 2 млрд шляхом випуску боргових і цінних паперів, щоб впоратися з кризою, викликаним COVID-19. У травні Airbnb скоротила близько 1,9 тис. Робочих місць, або приблизно 25% штату.

У той же час ситуація з бронюванням покращилася ближче до кінця другого кварталу. За даними Bloomberg, в червні кількість бронювань житла через сервіс знизилося на 30% в порівнянні з падінням на 70% в травні.

Airbnb була заснована в 2008 році в Сан-Франциско і являє собою сервіс, який дозволяє мандрівникам забронювати житло (від кімнати з господарями до окремих котеджів) у власників безпосередньо. За послугу компанія бере собі комісію як з власників житла, так і зі наймачів. Airbnb представлена більш ніж в 100 тис. міст світу.