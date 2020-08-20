Україна обговорює можливість поставки водню в Німеччину
Україна і Німеччина обговорюють можливість використання газотранспортної системи України для транспортування водню.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу передає Liga.net.
За його словами, Німеччина буде найбільшим ринком споживання водневої енергетики, а Україна може стати надійним постачальником водню в ЄС, в тому числі, в Німеччину.
"Ми домовилися, що співпраця з Німеччиною продовжиться у вигляді розробки дорожньої карти розвитку енергетичного партнерства і буде проведено дослідження по можливості використання газотранспортної системи України для транспортування водню", - уточнив Кулеба.
Міністр вважає, що подібна співпраця буде припускати інвестиції в модернізацію газотранспортної системи України."Це, по суті, нова хвиля енергетичного розвитку України, як частини енергетичного простору ЄС", - заявив Кулеба
Украина обсуждает возможность поставки водорода в Германию
Украина и Германия обсуждают возможность использования газотранспортной системы Украины для транспортировки водорода.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга передает Liga.net
По его словам, Германия будет крупнейшим рынком потребления водородной энергетики, а Украина может стать надежным поставщиком водорода в ЕС, в том числе, в Германию.
"Мы договорились, что сотрудничество с Германией продолжится в виде разработки дорожной карты развития энергетического партнерства и будет проведено исследование по возможности использования газотранспортной системы Украины для транспортировки водорода", – уточнил Кулеба.
Министр считает, что подобное сотрудничество будет предполагать инвестиции в модернизацию газотранспортной системы Украины.
"Это, по сути, новая волна энергетического развития Украины, как части энергетического пространства ЕС", - заявил Кулеба.
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