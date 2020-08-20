Фондові торги в США завершилися новими рекордами S&P 500 і NASDAQ

Американські фондові індекси S&P 500 і Nasdaq досягли історичних максимумів у середу на тлі кращих, ніж очікувалося, квартальних показників рітейлерів Target і Lowe's.

Про це повідомляє Reuters.

Акції Target Corp підскочили на 9,5% після того, як американський рітейлер відзвітував про рекордне у своїй історії зростання квартальних порівнянних продажів.

Папери Lowe's Companies Inc подорожчали на 1,4% після того, як компанія відзвітувала про, кращих ніж прогнозувалось, порівнянних продажах за другий квартал завдяки попиту на товари для будинку під час пандемії коронавіруса.

"Ці результати відображають відкриття економіки і стимулюючі виплати", - сказав Пітер Карділло, головний ринковий економіст в Spartan Capital Securities.

"Цей квартал може виявитися зовсім іншим, якщо стимулюючі виплати не будуть отримані протягом найближчих декількох тижнів, але це не здається можливим в даний момент".

Підтримку американським акціям надають надії на черговий раунд бюджетної допомоги потерпілій від коронавируса економіці, після того як в липні були припинені підвищені виплати безробітним.

Однак демократи і республіканці поки не можуть домовитися з приводу ключових пунктів законопроекту про таку допомогу.

До вечора середи індекс Dow Jones виріс на 0,37% до 27.881,90 пункту, індекс S&P 500 додав 0,20% до 3.396,61 пункту, а Nasdaq - 0,18% до 11.231,10 пункту.

Індекс S&P 500 закрився у вівторок на рекордному максимумі, відновившись після величезних втрат, викликаних пандемією коронавируса. індексDow все ще відстає майже на 6% від лютневого піку.