Turkish Airlines відновила прямі регулярні рейси до Харкова
Авіакомпанія Turkish Airlines після перерви тривалістю 4,5 місяці відновила прямі регулярні рейси зі Стамбула до Харкова.
Про це повідомляє avianews.com.
"Перший літак турецького авіаперевізника прибув в Україну з завантаженням 67% і вилетів назад без єдиного вільного місця", - зазначає видання.
Turkish Airlines буде літати до Харкова чотири рази на тиждень по змішаному розкладу. По понеділках і п'ятницях авіакомпанія буде виконувати рейси ввечері, по середах і неділях - вранці.
Нагадуємо:
У липні Turkish Airlines відновила польоти зі Стамбула до Києва, Львова та Одеси. 2 серпня авіакомпанія також повернеться на маршрути Стамбул-Запоріжжя і Стамбул-Херсон.
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