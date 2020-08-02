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Turkish Airlines відновила прямі регулярні рейси до Харкова

Неділя, 2 серпня 2020, 14:22
 

Авіакомпанія Turkish Airlines після перерви тривалістю 4,5 місяці відновила прямі регулярні рейси зі Стамбула до Харкова.

Про це повідомляє avianews.com.

"Перший літак турецького авіаперевізника прибув в Україну з завантаженням 67% і вилетів назад без єдиного вільного місця", - зазначає видання.

Turkish Airlines буде літати до Харкова чотири рази на тиждень по змішаному розкладу. По понеділках і п'ятницях авіакомпанія буде виконувати рейси ввечері, по середах і неділях - вранці.

Нагадуємо:

У липні Turkish Airlines відновила польоти зі Стамбула до Києва, Львова та Одеси.  2 серпня авіакомпанія також повернеться на маршрути Стамбул-Запоріжжя і Стамбул-Херсон.

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