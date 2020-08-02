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Великобританія і США обговорять питання угоди про вільну торгівлю

Неділя, 2 серпня 2020, 13:29
 

Міністр зовнішньої торгівлі Великобританії Ліз Трас планує зустрітися з торговим представником США Робертом Лайтхайзером, щоб обговорити питання угоди про вільну торгівлю.

Про це повідомляє Financial Times.

Видання пише, що на зустрічі, яка може відбутися або в понеділок, або у вівторок будуть підведені підсумки і будуть домовлятися про наступні кроки і пріоритети відносин між країнами.

Нагадуємо:

Раніше Трас заявила, що не було встановленого графіка торгових переговорів Великобританії зі Сполученими Штатами, додавши, що британські парламентарі досягли "дуже хорошого прогресу" на переговорах в режимі відеоконференції через спалах коронавірусу.

В кінці липня видання Financial Times повідомило, що британський уряд відмовився від надій укласти угоду про вільну торгівлю з США до американських президентських виборів 3 листопада.

Держсекретар США Майк Помпео заявив під час візиту в Лондон в минулому місяці, що двом країнами ще належить виконати велику роботу з укладання торговельної угоди.

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США торгівля Великобританія

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