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Фондові індекси країн Західної Європи завершили липень в мінусі

Неділя, 2 серпня 2020, 12:18
 

Фондові індекси країн Західної Європи знизилися за підсумками торгів у п'ятницю і завершили липень в мінусі.

Про це передає MarketWatch.

Видання пише, що звіти компаній не змогли розвіяти побоювання з приводу відновлення світової економіки в умовах пандемії коронавірусу.

Зведений індекс найбільших підприємств регіону Stoxx Europe 600 до закриття торгів опустився на 0,89% і склав 356,33 пункту. Індекс продемонстрував місячне зниження вперше за чотири місяці.

Британський індикатор FTSE 100 знизився на 1,54%, досягнувши мінімальної позначки з 15 травня.  

Німецький DAX опустився на 0,54% - до мінімуму з 1 липня, французький CAC 40 - на 1,43%, також до мінімальної позначки з 1 липня. Італійський FTSE MIB втратив 0,71%, опустившись до мінімуму з 15 червня, іспанська IBEX 35 - 1,7%.

Нагадуємо:

Економіка 19 країн єврозони в другому кварталі 2020 року впав на 12,1% в щоквартальному вираженні.

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