Фондові індекси країн Західної Європи завершили липень в мінусі
Фондові індекси країн Західної Європи знизилися за підсумками торгів у п'ятницю і завершили липень в мінусі.
Про це передає MarketWatch.
Видання пише, що звіти компаній не змогли розвіяти побоювання з приводу відновлення світової економіки в умовах пандемії коронавірусу.
Зведений індекс найбільших підприємств регіону Stoxx Europe 600 до закриття торгів опустився на 0,89% і склав 356,33 пункту. Індекс продемонстрував місячне зниження вперше за чотири місяці.
Британський індикатор FTSE 100 знизився на 1,54%, досягнувши мінімальної позначки з 15 травня.
Німецький DAX опустився на 0,54% - до мінімуму з 1 липня, французький CAC 40 - на 1,43%, також до мінімальної позначки з 1 липня. Італійський FTSE MIB втратив 0,71%, опустившись до мінімуму з 15 червня, іспанська IBEX 35 - 1,7%.
Нагадуємо:
Економіка 19 країн єврозони в другому кварталі 2020 року впав на 12,1% в щоквартальному вираженні.
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