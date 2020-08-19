Кабмін пропонує звільнити від ПДВ окремі проєкти з Польщею

Кабмін пропонує звільнити від сплати ПДВ окремі проєкти з Польщею - застосування нульової ставки ПДВ тимчасове і діятиме лише на період реалізації договору між Україною і Польщею про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Від сплати ПДВ пропонують звільнити операції з постачання товарів/послуг на митній території України, які здійснюються безпосередньо польськими підрядниками та їх представництвами в Україні відповідно до контрактів, укладених для реалізації проєктів з розбудови та облаштування підрозділів охорони державного кордону.

А також - для реалізації відповідних проєктів щодо міжнародних автомобільних пунктів пропуску, проєктів з будівництва, реконструкції та капітального ремонту автодоріг західного регіону в рамках реалізації договору між Україною і Польщею про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги від 09.09.2015.