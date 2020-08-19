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Кабмін пропонує звільнити від ПДВ окремі проєкти з Польщею

Середа, 19 серпня 2020, 19:50
 

Кабмін пропонує звільнити від сплати ПДВ окремі проєкти з Польщею - застосування нульової ставки ПДВ тимчасове і діятиме лише на період реалізації договору між Україною і Польщею про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Від сплати ПДВ пропонують звільнити операції з постачання товарів/послуг на митній території України, які здійснюються безпосередньо польськими підрядниками та їх представництвами в Україні відповідно до контрактів, укладених для реалізації проєктів з розбудови та облаштування підрозділів охорони державного кордону.

А також - для реалізації відповідних проєктів щодо міжнародних автомобільних пунктів пропуску, проєктів з будівництва, реконструкції та капітального ремонту автодоріг західного регіону в рамках реалізації договору між Україною і Польщею про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги від 09.09.2015.

"Це дасть поштовх активізації співпраці між Україною та Республікою Польща й дозволить розблокувати реалізацію проектів розбудови інфраструктури пунктів пропуску західного регіону України", - заявили у Мінфіні.

Економічна правда

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Кабмін ПДВ Польща

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