Офіційний курс на 20 серпня: гривня втрачає позиції

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 11 копійок, встановивши його на 19 серпня на рівні 27,32 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,60 євро (на 19 серпня - 32,50 гривні).

Нагадаємо:

19 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,27 - 27,29 гривні.

19 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,43 - 27,46 гривні.

Економічна правда