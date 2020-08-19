Закриття міжбанку: гривня різко ослабла до долара
Середа, 19 серпня 2020, 17:20
19 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,43 - 27,46 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,43 - 27,46 гривні;
Євро – 32,75 - 32,78 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,25 – 27,49 гривні. Євро купують по 32,22 гривні, продають по 32,74 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,40 - 27,50 гривні, євро - 32,40 - 32,54 гривні.
Нагадаємо:
19 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,27 - 27,29 гривні.
Економічна правда
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