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Закриття міжбанку: гривня різко ослабла до долара

Середа, 19 серпня 2020, 17:20
 

19 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,43 - 27,46 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,43 - 27,46 гривні;

Євро – 32,75 - 32,78 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,25 – 27,49 гривні. Євро купують по 32,22 гривні, продають по 32,74 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,40 - 27,50 гривні, євро - 32,40 - 32,54 гривні.

Нагадаємо:

19 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,27 - 27,29 гривні.

Економічна правда

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