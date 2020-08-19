Рекордний попит: Німеччина розмістила 30-річні облігації на 1,5 мільярда євро під мінус 0,05%

Аукціон з розміщення Німеччиною 30-річних облігацій, проведений в середу, привернув рекордний попит, при тому, що папери розміщувалися під негативну прибутковість.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на газету Financial Times.

Міністерство фінансів ФРН запропонував інвесторам бонди на 1,5 млрд євро, а обсяг поданих заявок становив 3,6 млрд євро. Папери були розміщені під мінус 0,05% річних.

Для ринку Німеччини прибутковість держоблігацій нижче нуля в останні роки є нормою, проте в минулому уряд країни не завжди міг легко залучити інвесторів до участі в великих аукціонах з розміщення облігацій.

Так, наприклад, рік тому аналогічний аукціон з розміщення 30-річних паперів - перший, де були запропоновані облігації без регулярних процентних виплат, зміг залучити заявки менш ніж на 1 млрд євро при сумі пропозиції в 2 млрд євро.

Ринок держоблігацій зростає, відновлюючись після падіння минулого тижня, яке було пов'язане з надлишком пропозиції нових бондів урядом США, а також з сигналами швидшого, ніж очікувалося, прискорення інфляції, пише FT.

Прибутковість 30-річних держоблігацій ФРН заходила на позитивну територію на минулому тижні, проте потім знову опустилася нижче нуля. Зараз всі облігації уряду ФРН мають негативну прибутковість.