У Мінфіні розповіли, скільки акцизного податку з пального направлять до місцевих бюджетів

Кабмін на засіданні 19 серпня прийняв постанову, відповідно до якої у другому півріччі 2020 року до місцевих бюджетів спрямують близько 4 млрд грн акцизного податку з пального.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

"Кабінет Міністрів прийняв постанову "Про внесення змін до Порядку зарахування акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2020 році", якою унормував зарахування частини акцизного податку з пального до бюджетів місцевого самоврядування у другому півріччі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 19 серпня на окремому балансовому рахунку Казначейства накопичено 1,2 млрд грн акцизного податку з пального, які очікують розподілу між бюджетами органів місцевого самоврядування.

"Прийняте рішення дасть змогу щоденно в автоматичному режимі розподіляти частину - 13,44% акцизного податку з пального між бюджетами органів місцевого самоврядування.

Для місцевих бюджетів встановлюються частки, за якими акцизний податок зараховуватиметься до них у другому півріччі 2020 року", - пояснили у Мінфіні.

Відповідно до Бюджетного кодексу, розмір таких часток було визначено за даними реєстраторів розрахункових операцій, виходячи з фактичних обсягів пального, реалізованого у першому півріччі 2020 року.

Загалом, порівняно з першим півріччям 2020 року, розмір відповідних часток збільшиться для більш ніж 1000 місцевих бюджетів.

Економічна правда