Уряд виділить ще 117 мільйонів на реконструкцію аеропорту "Одеса" 

Кабінет міністрів планує додатково виділити 117 мільйонів гривень для пришвидшення реконструкції злітної смуги одеського аеропорту.

Про це повідомив прем’єр міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Уряд напрацював рішення, яке дозволить пришвидшити завершення реконструкції злітної смуги аеропорту Одеса, яке вже прибуває на завершальній стадії.

Буде додатково виділено 117 мільйонів на проєктно-кошторисну документацію", - повідомив прем’єр.

Окремо Шмигаль зазначив, що запропонує включити до державної цільової програми розвитку аеропортів можливість щодо проєктування будівництва аеропорту Мукачево.

Нагадуємо:

У грудні Генеральна прокуратура та співробітники економічної безпеки СБУ провели обшуки на території міжнародного аеропорту Одеса та офісних приміщеннях підприємців-підрядників, які виконували ремонт аеропорту.

Правоохоронці шукали докази завищення обсягів та вартості ремонтних робіт на території аеропорту, яке могло призвести до незаконного прибутку на суму понад 11 млн грн.

У 2018-му році тодішній міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що реконструкцію міжнародного аеропорту "Одеса" планують повністю завершити до 2019 року.