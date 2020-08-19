МАУ скасує у вересні низку рейсів до Європи і внесе зміни до внутрішніх маршрутів
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" оновила програму польотів на початок осені з урахуванням епідеміологічних обмежень країн "шенгенської зони" і інших країн світу.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на прес-службу МАУ.
У зв'язку з продовженням карантинних обмежень МАУ у вересні змушена скасувати рейси до Венеції (VCE), Стокгольму (ARN), Копенгагену (CPH), Гельсінкі (HEL), Неаполя (NAP), Цюріху (ZRH), Будапешту (BUD), Тбілісі ( TBS), Ларнаки (LCA), Франкфурту (FRA), Відня (VIE) і Варшави (WAW).
Внутрішні рейси будуть здійснюватися за напрямками з Києва до Львова (LWO), Херсону (KHE) і Одеси (ODS).
З 3 вересня з Києва до Львова рейси будуть виконуватися по понеділках, четвергах і п'ятницях.
Зі Львова до Києва будуть виконуватися рейси по вівторках, п'ятницях і неділях.
З 4 вересня з Києва до Херсона можна дістатися п'ятницях і неділях. З Херсона до Києва по понеділках і суботах.
Починаючи з 2 вересня з Києва до Одеси рейси будуть виконуватися щодня, крім вівторка. З Одеси до Києва можна буде дістатися щодня, крім середи.
Міжнародні рейси МАУ планує здійснювати за наступними напрямками: Київ - Амстердам, Київ - Лондон, Київ - Париж, Київ - Ніцца, Київ - Мілан, Київ - Дубай, Київ - Каїр, Київ - Мюнхен, Київ - Баку, Київ - Стамбул, Одеса - Стамбул, Київ - Тель-Авів, Одеса - Тель Авів, Київ - Єреван, Київ - Мадрид.
Зміни частот відбудуться на наступних маршрутах:
- Київ - Амстердам: оборотні рейси щодня, крім вівторка та четверга;
- Київ - Лондон: рейс планується 2 вересня;
- Київ - Каїр: по вівторках і четвергах з поверненням до Києва по середах і п'ятницях;
- Київ - Дубай: додається ще дві частоти по п'ятницях і неділях;
- Київ - Париж: рейси будуть здійснюватися щодня, крім вівторка та п'ятниці;
- Київ - Баку: щосереди та щонеділі з поверненням до Києва по понеділках і четвергах;
- Київ - Стамбул: рейси будуть здійснюватися щодня, крім вівторка та середи.
Авіакомпанія планує поступово відновити і розширити свою мережеву модель.
"З другої половини вересня будуть відновлені внутрішні і міжнародні рейси за маршрутами: Харків - Тель Авів (TLV) - Харків, Дніпро - Тель Авів (TLV) - Дніпро, Київ - Харків (HRK) - Київ, Київ - Дніпро (DNK) - Київ, а також додаткова частота по маршруту Київ - Мілан (MXP) - Київ", - повідомляється на сайті МАУ.
Всі інші маршрути авіакомпанії залишаються без змін.
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