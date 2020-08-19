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З вересня Нацбанк змінить правила щодо кредитних лімітів на картках

Середа, 19 серпня 2020, 12:52
 

З 1 вересня банки повинні будуть правильно та заздалегідь інформувати клієнтів про кредитний ліміт чи його зміну, а також вказувати його окремо від власних коштів клієнта.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Банки мають правильно показувати кошти на рахунку - вказувати окремо ваші гроші та окремо суму кредитного ліміту. Щоб не було плутанини та несвідомого користування кредитом.

Також банки повинні заздалегідь повідомляти клієнта про встановлення, зменшення чи збільшення кредитного ліміту. У смс, месенджері чи іншим зручним способом", - наголошують у НБУ.

Такі вимоги Нацбанку запрацюють з 1 вересня цього року.

Економічна правда




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НБУ

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