З вересня Нацбанк змінить правила щодо кредитних лімітів на картках

З 1 вересня банки повинні будуть правильно та заздалегідь інформувати клієнтів про кредитний ліміт чи його зміну, а також вказувати його окремо від власних коштів клієнта.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Банки мають правильно показувати кошти на рахунку - вказувати окремо ваші гроші та окремо суму кредитного ліміту. Щоб не було плутанини та несвідомого користування кредитом.

Також банки повинні заздалегідь повідомляти клієнта про встановлення, зменшення чи збільшення кредитного ліміту. У смс, месенджері чи іншим зручним способом", - наголошують у НБУ.

Такі вимоги Нацбанку запрацюють з 1 вересня цього року.

Економічна правда







