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Курс валют на 19 серпня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

Середа, 19 серпня 2020, 11:10
 

19 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,27 - 27,29 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,30 - 27,32 гривні;

Євро – 32,57 - 32,59 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,19 – 27,45 гривні. Євро купують по 32,13 гривні, продають по 32,65 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,30 - 27,40 гривні, євро - 32,30 - 32,46 гривні.

Економічна правда

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