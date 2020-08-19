Кіберполіція викрила хакерів, які легалізували мільярд через криптовалюти

Співробітники кіберполіції в ході співпраці з міжнародними фахівцями у сфері цифрових валют виявили трьох осіб, причетних до відмивання 42 мільйонів доларів.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Зазначається, що на початку 2020 року Департамент кіберполіції розпочав співпрацю із однією з найбільших в світі бірж цифрових валют "Binance". Фахівці компанії використовують провідні в галузі алгоритми для аналізу і виявлення транзакцій, потенційно пов'язаних з фінансовими злочинами та шахрайством.

У червні цього року було викрито злочинне угруповання, фігуранти якого надавали послуги з легалізації та обготівкування грошей, здобутих злочинним шляхом. Упродовж двох років зловмисники здійснили фінансових операцій на 42 мільйони доларів (понад 1,1 мільярда гривень).

За такі дії трьом фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування у цій справі триває.

"Кіберполіція, у рамках чинного законодавства, і надалі співпрацюватиме з міжнародними науково-дослідними групами з питань безпеки для ефективної протидії злочинам та загрозам, пов'язаним з обігом криптовалют", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда