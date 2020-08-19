Трамп відклав переговори з Китаєм по торгівлі

Президент США Дональд Трамп повідомив, що відклав торгові переговори з Китаєм.

Про це він заявив на прес-конференції в Арізоні, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я не хочу говорити з ними прямо зараз. Те, що Китай зробив з цією країною і світом - немислимо. Я скасував переговори з Китаєм", - сказав Трамп.

При цьому президент США зазначив: "Якби їх вів "сонний " Джо Байден, вони б володіли Сполученими Штатами, тому що Байден дав би їм все. Він не дуже розумний. Він слабкий".

Раніше Трамп покладав на Китай відповідальність за поширення коронавірусної інфекції в світі.

В останні тижні відзначається посилення позиції Трампа щодо Китаю.

Так, він заявив про намір заборонити на території США діяльність китайських компаній, в тому числі гіганта електронної комерції Alibaba.

Раніше Трамп підписав укази, що вимагають від китайської компанії ByteDance відмовитися від діяльності додатку TikTok в США, мотивуючи це тим, що ця діяльність може загрожувати національній безпеці Сполучених Штатів.