Держбюджет недоотримав 38 мільярдів доходів — Рахункова палата

У першому півріччі 2020 року план доходів державного бюджету недовиконаний на 38 мільярдів гривень, план видатків — на 51 мільярд.

Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

Підбиваючи підсумки виконання держбюджету у I півріччі 2020 року, Пацкан відзначив поглиблення негативних тенденцій в економіці: зниження реального ВВП на 6,7% (за оцінкою фахівців Рахункової палати), випуску промислової продукції — на 8,3%. А також зменшення кредитування і відплив прямих іноземних інвестицій.

План на доходи держбюджету, за підрахунками голови Рахункової палати, не виконано на 38 млрд грн, або на 7,8%. Лише внаслідок зменшення у I півріччі імпорту на 19,7%, стверджує Пацкан, недоотримано 14 млрд грн доходів. План видатків державного бюджету, за його словами, не виконано на 51 млрд грн.

Зі слів голови Рахункової палати, витрати на погашення й обслуговування державного боргу становили 220 млрд грн, або майже третину загальних витрат держбюджету у I півріччі 2020 року.

За словами Пацкана, на невиконання плану надходження вплинуло низька якість прогнозу макроекономічних показників.

Так, уряд наприкінці березня змінило прогноз середнього обмінного курсу гривні з 27 до 30 грн за долар. Однак фактично в січні-червні середній обмінний курс становив 25,98 грн за долар, тобто на 13,4% менше за прогнозний. За рахунок цього недоотримано 25,5 млрд грн доходів.

Нагадуємо:

Доходи держбюджету на 2020 рік визначені в розмірі 975,83 млрд грн, витрати - 1,266 трлн грн.

Економічна правда