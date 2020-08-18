Мінцифри планує створити автоматизовану систему управління відходами

У планах Міністерства цифрової трансформації автоматизувати повний життєвий цикл системи управління відходами від народження до його утилізації або переміщення в сховище.

Про це повідомив перший заступник міністра цифровий трансформації Олексій Вискуб в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Екологія - пріоритетна сфера цифрової трансформації. Там є потужні проекти - і антикорупційні, і соціально важливі ... Ми хочемо зробити повний цикл, щоб відстежувати всі відходи: скільки згенеровано, куди доїхали. Тобто зробити повний життєвий цикл автоматизації системи управління відходами від народження до його утилізації або зберігання в сховищі", - розповів він.

За його словами, в цій сфері існує негативна ситуація з дозволами на відходи, так як, незважаючи на отримання організаціями дозволу згенерувати певну кількість відходів на рік, не всі в кінцевому підсумку їх утилізують.