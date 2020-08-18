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АМКУ перевірить законність формування цін на ПЛР-тести

Вівторок, 18 серпня 2020, 15:08
 

Київське обласне територіальне відділення АМКУ розпочало дослідження вимог конкурентного законодавства під час формування цін на ПЛР-тести.

Про це написав у Facebook голова відділення АМКУ Олексій Хмельницький.

За його словами, Антимонопольний комітет розпочав дослідження за запитом депутата Київради Олександра Бродського.

"Наведена в звернені інформація може свідчити про наявність в діях медичних лабораторій у Києві, постачальників та/або виробників ПЛР-тестів ознак порушень конкурентного законодавства, а саме атиконкурентних узгоджених дій (схожі дії на ринку, що призвели до усунення конкуренції) або зловживання монопольним становищем", - зазначив Хмельницький.

"Ми не можемо поки нікого звинувачувати, АМКУ не каральний і не правоохоронний орган. Але ми точно скажемо, чи не порушено конкурентне законодавство при формуванні ціни. Бо ринкова економіка має працювати в інтересах громадян. І наша роль – цей інтерес відстоювати", - додав він.

Економічна правда

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