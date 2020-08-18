Українці не змінили споживчі настрої та очікують послаблення гривні - дослідження

У липні Індекс споживчих настроїв (ІСН) склав 66,7 п., що на 1,7 п. вище, ніж у червні, українці очікують девальвації гривні протягом наступних 3 місяців.

Про це йдеться у дослідженні Info Sapiens, що здійснюється за фінансової підтримки Dragon Capital.

Серед складових індикатора, найбільших змін зазнав Індекс доцільності великих покупок – він зріс на 9,2 п.

У липні показник індексу очікуваної динаміки безробіття лишається стабільним і складає 150,0, що на 3,1 п. нижче за показник минулого місяця.

Індекс інфляційних очікувань змінився також незначно – зріс на 2,2 п. до рівня 185,2. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців суттєво погіршилися: індекс девальваційних очікувань зріс на 19,1 п. – до значення 161,8.

"Загалом індекс споживчих настроїв у липні 2020 року суттєво не змінився порівняно до червня. Найбільших змін серед складових індексу зазнали очікування щодо розвитку економіки у найближчі 5 років та доцільність робити великі закупки. Індекс очікувань щодо розвитку економіки у найближчі 5 років знизився на 6 в.п.

Триває корекція цього індексу: повернення до звичного рівня після максимального значення, зафіксованого у серпні 2019 року після президентських виборів.

Індекс доцільності робити великі покупки, навпаки, зростає після мінімального значення, зафіксованого у квітні 2020 року під час жорсткого карантину. Індекс доцільності робити великі покупки майже повернувся на рівень березня 2020 року" - коментують аналітики Info Sapiens.

Економічна правда