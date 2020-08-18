Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники
Вівторок, 18 серпня 2020, 13:15
18 серпня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 12:55 встановились на рівні 27,23 - 27,25 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 12:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,23 - 27,25 гривні;
Євро – 32,40 - 32,43 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,13 – 27,38 гривні. Євро купують по 31,99 гривні, продають по 32,45 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,21 - 27,29 гривні, євро - 32,05 - 32,18 гривні.
Нагадаємо:
18 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,23 - 27,25 гривні.
Економічна правда
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