У липні українці залишили рекордні чайові cashless – дослідження Приватбанку

У липні українці залишили "на чай" cashless офіціантам кафе і ресторанів більше 3,3 млн грн - це абсолютний рекорд з моменту запуску Приватбанком технології безготівкових чайових.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Зазначається, що всього за перший місяць послаблення карантину клієнти Приватбанку залишили у закладах харчування 44 тисячі cashless чайових.

"За даними Приватбанку, середня сума чайових в липні 2020 року в Україні склала 70 грн. При цьому, середній чек в закладах харчування за перший місяць послаблення карантину дорівнює 180 грн", - йдеться у повідомленні.

У банку нагадали, що Приватбанк запустив чайові cashless в своїх POS-терміналах в грудні 2018 року.

Економічна правда