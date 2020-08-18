У липні українці залишили рекордні чайові cashless – дослідження Приватбанку
У липні українці залишили "на чай" cashless офіціантам кафе і ресторанів більше 3,3 млн грн - це абсолютний рекорд з моменту запуску Приватбанком технології безготівкових чайових.
Про це повідомляє прес-служба банку.
Зазначається, що всього за перший місяць послаблення карантину клієнти Приватбанку залишили у закладах харчування 44 тисячі cashless чайових.
"За даними Приватбанку, середня сума чайових в липні 2020 року в Україні склала 70 грн. При цьому, середній чек в закладах харчування за перший місяць послаблення карантину дорівнює 180 грн", - йдеться у повідомленні.
У банку нагадали, що Приватбанк запустив чайові cashless в своїх POS-терміналах в грудні 2018 року.
Економічна правда
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