Всі розділи
Укр / Рус

DHL Express розглядають аеропорт "Бориспіль" як альтернативу хабам в Москві і Стамбул

Вівторок, 18 серпня 2020, 12:34
 

DHL Express продовжує дивитися на аеропорт Бориспіль як на свій потенційний хаб для регіону Кавказу і Центральної Азії.

Про це, як пише ЦТС, повідомив регіональний менеджер DHL Express Вадим Сідорук.

Cідорук зазначив, що для реалізації ініціативи необхідне відновлення повноцінного пасажирського авіасполучення, а також щоб у аеропорту з'явився новий вантажний термінал.

"До пандемії Бориспіль був хабовим аеропортом, тому для нас було б ідеально поєднувати його хаб-модель з нашою мережею, оскільки транзитні рейси якраз покривали б всі напрямки, в яких ми потребуємо - Алмати, Єреван, Тбілісі, Баку. Ми хотіли б, щоб Бориспіль став для цих напрямків альтернативою нашим хабам в Стамбулі та Москві", - підсумував регіональний менеджер DHL.

Нагадаємо:

Ідея будівництва вантажного терміналу в Борисполі обговорюється вже давно, аеропорт свого часу шукав підтримки DHL для його будівництва. 

У грудні 2016 року гендиректор підприємства Павло Рябікін говорив, що в аеропорту цілком може виникнути термінал DHL або TNT. За його словами місце і можливості для такого об'єкта існують, але спершу потрібно домовитися з власником вантажопотоку.

"Не можна просто побудувати термінал, а потім шукати бажаючих в нього літати. У цьому вся заковика. Для початку потрібен профільний інвестор, який не тільки побудує термінал, а й забезпечить його вантажопотоком. Тому я на своїй посаді буду вести переговори з великими грузооператорамі, перш за все, DHL, UPS або TNT", - зазначив тоді Рябікін.

У липні 2020 року в Європейській Бізнес Асоціації повідомляли, що будівництво нового вантажного терміналу в Борисполі може стартувати вже цієї осені. Разом з тим, комерційний директор підприємства Георгій Зубко констатує, що на даний момент всі інфраструктурні проекти в аеропорту припинені через відсутність фінансового плану на 2020 рік і карантину.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

авіа Бориспіль

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Грузія продовжила обмеження на регулярні міжнародні авіарейси 17 серпня 2020, 19:15
Ryanair анонсував п'ятий авіарейс до Італії 17 серпня 2020, 11:48
Казахстанська Air Astana відновлює рейси до Києва 15 серпня 2020, 13:10
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!