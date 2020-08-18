DHL Express розглядають аеропорт "Бориспіль" як альтернативу хабам в Москві і Стамбул

DHL Express продовжує дивитися на аеропорт Бориспіль як на свій потенційний хаб для регіону Кавказу і Центральної Азії.

Про це, як пише ЦТС, повідомив регіональний менеджер DHL Express Вадим Сідорук.

Cідорук зазначив, що для реалізації ініціативи необхідне відновлення повноцінного пасажирського авіасполучення, а також щоб у аеропорту з'явився новий вантажний термінал.

"До пандемії Бориспіль був хабовим аеропортом, тому для нас було б ідеально поєднувати його хаб-модель з нашою мережею, оскільки транзитні рейси якраз покривали б всі напрямки, в яких ми потребуємо - Алмати, Єреван, Тбілісі, Баку. Ми хотіли б, щоб Бориспіль став для цих напрямків альтернативою нашим хабам в Стамбулі та Москві", - підсумував регіональний менеджер DHL.

Нагадаємо:

Ідея будівництва вантажного терміналу в Борисполі обговорюється вже давно, аеропорт свого часу шукав підтримки DHL для його будівництва.

У грудні 2016 року гендиректор підприємства Павло Рябікін говорив, що в аеропорту цілком може виникнути термінал DHL або TNT. За його словами місце і можливості для такого об'єкта існують, але спершу потрібно домовитися з власником вантажопотоку.

"Не можна просто побудувати термінал, а потім шукати бажаючих в нього літати. У цьому вся заковика. Для початку потрібен профільний інвестор, який не тільки побудує термінал, а й забезпечить його вантажопотоком. Тому я на своїй посаді буду вести переговори з великими грузооператорамі, перш за все, DHL, UPS або TNT", - зазначив тоді Рябікін.

У липні 2020 року в Європейській Бізнес Асоціації повідомляли, що будівництво нового вантажного терміналу в Борисполі може стартувати вже цієї осені. Разом з тим, комерційний директор підприємства Георгій Зубко констатує, що на даний момент всі інфраструктурні проекти в аеропорту припинені через відсутність фінансового плану на 2020 рік і карантину.