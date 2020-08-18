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Курс валют на 18 серпня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

Вівторок, 18 серпня 2020, 10:56
 

18 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,23 - 27,25 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,22 - 27,24 гривні;

Євро – 32,40 - 32,42 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,13 – 27,38 гривні. Євро купують по 31,95 гривні, продають по 32,44 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,19 - 27,30 гривні, євро - 32,04 - 32,28 гривні.

Економічна правда

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