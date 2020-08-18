Польща надала Україні 4,7 тисячі дозволів для автоперевезень
Міністерство інфраструктури отримало 4 711 дозволів Республіки Польща та 4 600 транзитних дозволів Республіки Словенія для українських перевізників.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Дозволи вже доступні для бронювання на Транспортному порталі електронних послуг e-transport.gov.ua.
Також Міністерство інфраструктури направило додатковий запит на адресу Міністерства індустрії та інфраструктурного розвитку Республіки Казахстан з проханням здійснити обмін додатковими дозволами.
До кінця поточного тижня до України надійдуть додаткові 6 000 універсальних дозволів Нідерландів та 550 універсальних дозволів Іспанії.
Міністерство інфраструктури України повідомляє, що є попередня домовленість на проведення засідання Змішаної Комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень з Угорщиною, а також розглядається декілька конкретних дат проведення аналогічних засідань з Республікою Польща та Турецькою Республікою.
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