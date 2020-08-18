Нафта дешевшає на тлі напруженості між Вашингтоном та Пекіном

Ціни на нафту еталонних марок знижуються у вівторок на тлі невизначеності щодо нового пакету економічних стимулів в США і збереження напруженості у відносинах між Пекіном і Вашингтоном.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures до 7:18 по Києву у вівторок становить $45,27 за барель, що на $0,1 (0,22%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

За підсумками торгів у понеділок ці контракти подорожчали на $0,57 (1,3%).

Ф'ючерси на WTI на вересень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу знизилися в ціні на $0,15 (0,35%), до $42,74 за барель. За підсумками попередніх торгів вартість цих контрактів виросла на $0,88 (2,1%).

Міністерство торгівлі США в понеділок оголосило про нові заходи для обмеження доступу китайської телекомунікаційної компанії Huawei Technologies Co. до ключових для її роботи компонентів.

Крім того, Мінторг додав 38 афілійованих з Huawei організацій в 21 країнах в "чорний список" компаній, яким заборонено експортувати американські технології організаціям, які не мають необхідної ліцензії.

Тим часом трейдери, які стежать за динамікою фондового ринку США, стають більш оптимістичними щодо відновлення економіки: воно може відбуватися швидше, ніж очікувалося.

"Ця впевненість сприятливо впливає на нафтовий ринок, оскільки розмови про більш активний попит на нафту в не дуже далекому майбутньому сприяють зростанню цін", - пише AxiCorp.

На цьому тижні трейдери очікують засідання міністерського моніторингового комітету (JMMC) ОПЕК +, запланованого на 19 серпня, пише S & P Global Platts.