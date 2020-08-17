Фонд держмайна готується запустити онлайн-аукціони з оренди

Процедура оренди державного майна за новими правилами повністю готова до запуску, Фонд держмайна готує для онлайн-аукціонів понад 4,2 тисячі об'єктів.

Про це повідомила пресслужба Фонду з посиланням на першого заступника голови Леоніда Антонєнка.

"До передачі в оренду вже готуємо 4 262 вакантних об’єктів – повний перелік оприлюднили на сайті Фонду. Наразі наші регіональні відділення наповнюють інформацію про ці об’єкти у базу даних Фонду, а найближчим часом всі ці дані будуть передані безпосередньо в Prozorro.Продажі", – каже Антонєнко.

У Фонді нагадали, що минулого тижня уряд ухвалив постанову, якою затвердили нові типові форми договорів оренди – це останній нормативний акт, який був необхідний для реалізації закону про оренду. Таким чином, для запуску передачі державного майна в оренду на онлайн-аукціонах тепер немає жодних перешкод.

Антонєнко додав, що, з огляду на всі вимоги законодавства, максимальний строк від прийняття рішення про включення об'єкта оренди до Переліку відповідного типу за заявою потенційного орендаря до оприлюднення в електронній торговельній системі оголошення про аукціон становить 20 робочих днів.

Аукціон має відбуватися протягом 20-35 календарних днів з моменту оприлюднення оголошення в ЕТС. А договір оренди визначеного об’єкта мають укласти у строк від 80 до 140 днів.

Економічна правда