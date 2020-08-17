Грузія продовжила обмеження на регулярні міжнародні авіарейси

Грузинська влада продовжила обмеження на регулярні міжнародні авіарейси до 30 вересня.

Про це повідомляє "Грузия Online".

Заборона не стосується лише трьох напрямків - авіакомпанії продовжать виконувати рейси в Тбілісі з Парижа, Мюнхена і Риги.

"Рішення про поетапне відновлення повітряного сполучення за іншими напрямками буде прийнято з урахуванням епідеміологічної ситуації", - зазначили в Агентстві цивільної авіації Грузії.

При цьому низка авіакомпаній, у тому числі Georgian Airways, продовжать виконувати і чартерні рейси, узгоджені з урядом.

Грузія на тлі пандемії коронавірусу припинила регулярне авіасполучення з усіма країнами з березня.

У липні Грузія відкрила кордони для п'яти країн Євросоюзу. На початку серпня прямі рейси відновили авіакомпанії Lufthansa, Air France і airBaltic.

Європейська правда