Грузія продовжила обмеження на регулярні міжнародні авіарейси
Грузинська влада продовжила обмеження на регулярні міжнародні авіарейси до 30 вересня.
Про це повідомляє "Грузия Online".
Заборона не стосується лише трьох напрямків - авіакомпанії продовжать виконувати рейси в Тбілісі з Парижа, Мюнхена і Риги.
"Рішення про поетапне відновлення повітряного сполучення за іншими напрямками буде прийнято з урахуванням епідеміологічної ситуації", - зазначили в Агентстві цивільної авіації Грузії.
При цьому низка авіакомпаній, у тому числі Georgian Airways, продовжать виконувати і чартерні рейси, узгоджені з урядом.
Грузія на тлі пандемії коронавірусу припинила регулярне авіасполучення з усіма країнами з березня.
У липні Грузія відкрила кордони для п'яти країн Євросоюзу. На початку серпня прямі рейси відновили авіакомпанії Lufthansa, Air France і airBaltic.
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