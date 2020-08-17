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Гривня продовжує зміцнюватися

Понеділок, 17 серпня 2020, 18:20
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 18 серпня на рівні 27,31 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,37 євро (на 17 серпня - 32,31 гривні).

Нагадуємо:

17 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,31 - 27,34 гривні.

17 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,23 - 27,25 гривні.

Економічна правда

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