"Ощадбанк" відмовив "Центренерго" в кредиті на закупівлю палива

Державний Ощадбанк відмовив ПАТ "Центренерго" в наданні кредиту на закупівлю палива.

Про це прес-служба Центренерго повідомила у коментарі Енергореформі.

"Ощадбанк надіслав нам офіційний лист з відмовою, очікуємо відповідь від Укргазбанку", - йдеться у повідомленні.

"Банк аргументував свою відмову тим, що ключові фактори ризику не відповідають вимогам його внутрішніх нормативних документів", - відзначили в прес-службі.

Як повідомлялося, "Центренерго" на початку липні заявило про плани залучити 1,3 млрд грн кредитних коштів у державних Ощадбанку та Укргазбанку (Київ) для закупівлі палива.

За словами в.о. гендиректора компанії Олександра Корчинського, компанія відчуває дефіцит оборотних коштів, що пов'язано, зокрема, із заборгованістю ДП "Енергоринок" в розмірі 1,4 млрд грн перед нею за відпущену електроенергію.

Глава Міненерго Ольга Буславец заявляла про намір міністерства сприяти "Центренерго" в переговорах з державними банками.

Господарський суд Києва переніс на 27 серпня підготовче засідання у справі за позовом ПАТ "Центренерго" до ДП "Енергоринок" про стягнення 1,699 млрд грн боргу.

"Центренерго" експлуатує 23 блоку (18 - пиловугільні і 5 - газомазутні) на Вуглегірської, Зміївської та Трипільської ТЕС сумарною встановленою потужністю 7690 МВт. Державі в особі Фонду держмайна належить 78,3% акцій товариства.