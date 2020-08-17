Власник скандальної багатоповерхівки у центрі Києва забере зайві поверхи - Кличко

Новий власник скандальної забудови в буферній зоні Софії Київської зобов’язався прибрати зайві поверхи, аби будівля була не вище 27 метрів.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Сьогодні ми поставили крапку в конфлікті, що тягнувся з 2008 року. Йдеться про скандальну будівлю на вулиці Гончара 17-23. Будівництво там міська влада зупинила в 2016 році.

Новий власник, який придбав будівлю, взяв на себе зобов’язання прибрати зайві поверхи, щоб будівля була не вищою за 27 метрів. І закріплено це в спільному меморандумі, який підписала міська влада, представники компанії-забудовника, громадські активісти організації "Андріївсько-Пейзажна ініціатива" та керівництво Національного заповідника "Софія Київська", - повідомляє мер.

Повідомляється,що оновлений проект, забудовник надасть на розгляд міста наближчим часом.

Економічна правда





