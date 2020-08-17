США обмежують доступ Huawei до американських технологій - держдеп

США обмежують доступ китайської технологічної компанії Huawei до американських технологій.

Про це повідомив голова Держдепу Майкл Помпео, передає Інтерфакс.

"Сьогодні ми завдали прямий удар по Huawei і Комуністичної партії Китаю (КПК), ще сильніше обмеживши можливості Huawei в придбанні американських технологій", - йдеться в заяві голови відомства Майка Помпео, розміщеному в Twitter.

Він зазначив, що США таким чином знизили можливості Huawei "ставити під загрозу цілісність світових мереж і особисті дані американців".

"Ми не потерпимо спроб КПК поставити під загрозу конфіденційність наших громадян, інтелектуальну власність нашого бізнесу або цілісність мереж наступного покоління в усьому світі", - наголошується в заяві Помпео.

Держдеп також повідомив, що міністерство торгівлі внесло 38 осіб, афілійованих з Huawei, в свій список іноземців, яким заборонено отримувати певні конфіденційні технології США.