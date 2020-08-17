"Доступні кредити 5-7-9%": За минулий тиждень банки видали 207 кредитів

За минулий тиждень уповноважені банки у рамках держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" видали 207 нових кредитів на загальну суму 666 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Загалом, станом на 17 серпня 2020 року, вже видано 2198 кредитів на загальну суму 4,893 мільярда гривень.

"За минулий тиждень за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" банки рефінансували більше ніж півмільярда гривень (590 млн грн) та надали 76,2 млн грн інвестиційних кредитів та позик на оборотний капітал.

За цей тиждень на 50,4 мільйона гривень збільшився портфель інвестиційних кредитів програми. Станом на 17 серпня він складає 921,228 мільйона гривень", - йдеться у повідомленні.

Загалом в рамках програми вже рефінансовано кредитів на 3,885 мільярда гривень та видано інвестиційних кредитів і позик на поповнення оборотного капіталу на суму в 1,007 мільярда гривень.

Повідомляється, що лідерами за сумою укладених угод в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" є комерційні банки.

Зокрема, на першому місці з сумою в 880,370 млн гривень - Райффайзен Банк Аваль. Далі йде Креді Агріколь Банк, клієнти цього банку в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" отримали позик на суму в 815,332 млн гривень. На третьому місці - Кредо Банк з сумою в 704,749 млн гривень.

"Ініційована президентом та підтримана урядом програма підтримки мікро та малого підприємництва "Доступні кредити 5-7-9%" нещодавно переступила піврічний рубіж. Вона вже довела свою ефективність і продовжує користуватися попитом як у підприємців, так і у банків.

Лише за останній місяць уповноважені банки отримали 1 680 нових заявок на отримання кредитів у рамках програми. А за 6 місяців було опрацьовано вже близько 5300 поданих підприємцями пакетів документів на отримання позики. І майже 27% клієнтів отримали позитивне рішення банку", - заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Економічна правда