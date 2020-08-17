Шевченко вважає, що держбанкам вже не потрібне агентство з управління проблемними активами

Голова Національного банку Кирило Шевченко вважає, що питання створення агентства з управління проблемними активами втратило свою актуальність.

Про це він повідомив в інтерв’ю РБК-Україна.

"Ми вже настільки багато і довго обговорювали це питання (створення агентства - ред.), що за цей час "погані" кредити банків зарезервували більш ніж на 90%. Тобто фактично весь цей ризик уже покритий резервами і капіталом.

Тому вони не несуть загрози для платоспроможності банків. Фактично, що зараз потрібно – працювати з позичальниками для будь-якого способу врегулювання", - пояснює голова НБУ.

Шевченко пояснює, що держбанки, на відміну від приватних банків не могли раніше продавати "погані" активи з дисконтом.

"Для них ухвалення рішення про продаж боргу з дисконтом було рівнозначно походу в прокуратуру. І уряд ухвалив рішення і описав механізм, як державні банки тепер можуть задіяти механізм продажу боргу з дисконтом.

Тому створення якоїсь окремої структури, як "поганий" банк, агентство і т.д. вже не до часу і не до місця. Якщо і створювати таку структуру, то це треба було робити на старті проблеми, а не тоді, коли майже 90% кредитів зарезервовані", - резюмує Шевченко.







