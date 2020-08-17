Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники

17 серпня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 13:35 встановились на рівні 27,27 - 27,29 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 13:35 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,27 - 27,29 гривні;

Євро – 32,30 - 32,32 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,23 – 27,47 гривні. Євро купують по 32,00 гривні, продають по 32,49 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,32 - 27,40 гривні, євро - 32,11 - 32,21 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 17 серпня на рівні 27,35 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,31 євро (на 14 серпня - 32,42 гривні).

17 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,31 - 27,34 гривні.

Економічна правда