Держекоінспекція хоче розробити е-кабінети інспекторів на базі Blockchain

Державна екологічна інспекція хоче створити для інспекторів електронний кабінет на базі Blockchain, де будуть зберігатися дані щодо перевірок.

Про це повідомляє голова відомства Андрій Мальований у Facebook.

"Інспектори повинні мати доступ через смартфони або планшети до автоматизованої системи контролю, де будуть зберігатися всі дані про підприємство, перевірки, приписи. Результати перевірок і плани повинні стати відкритими і прозорими", - пише Мальований.

Також планується створенням посади заступника голови Держекоінспекції, який відповідатиме за прозорість і цифровізацію діяльності відомства.

Економічна правда