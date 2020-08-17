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Держекоінспекція хоче розробити е-кабінети інспекторів на базі Blockchain

Понеділок, 17 серпня 2020, 13:39
 

Державна екологічна інспекція хоче створити для інспекторів електронний кабінет на базі Blockchain, де будуть зберігатися дані щодо перевірок. 

Про це повідомляє голова відомства Андрій Мальований у Facebook.

"Інспектори повинні мати доступ через смартфони або планшети до автоматизованої системи контролю, де будуть зберігатися всі дані про підприємство, перевірки, приписи. Результати перевірок і плани повинні стати відкритими і прозорими", - пише Мальований.

Також планується створенням посади заступника голови Держекоінспекції, який відповідатиме за прозорість і цифровізацію діяльності відомства.

Економічна правда

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Економічна правда
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