Держекоінспекція хоче розробити е-кабінети інспекторів на базі Blockchain
Понеділок, 17 серпня 2020, 13:39
Державна екологічна інспекція хоче створити для інспекторів електронний кабінет на базі Blockchain, де будуть зберігатися дані щодо перевірок.
Про це повідомляє голова відомства Андрій Мальований у Facebook.
"Інспектори повинні мати доступ через смартфони або планшети до автоматизованої системи контролю, де будуть зберігатися всі дані про підприємство, перевірки, приписи. Результати перевірок і плани повинні стати відкритими і прозорими", - пише Мальований.
Також планується створенням посади заступника голови Держекоінспекції, який відповідатиме за прозорість і цифровізацію діяльності відомства.
Економічна правда
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