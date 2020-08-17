Україна припиняє угоду з РФ про взаємне заснування торгових представництв – МЗС

Кабмін ухвалив рішення про припинення угоди між урядами України і РФ про взаємне заснування торгових представництв.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України у Facebook.

"Сьогодні на позачерговому засіданні КМУ було прийнято рішення щодо припинення Угоди між Урядом України та Урядом РФ про взаємне заснування торгових представництв, яка діяла з жовтня 1992 року.

Враховуючи російську агресію та окупацію Криму та відповідно сучасний стан українсько-російських відносин, ця угода (як і багато інших) втратила практичне значення та не відповідає національним інтересам України. Таке рішення є логічним та послідовним кроком українського уряду", - заявила перша заступниця глави МЗС Еміне Джапарова.

Економічна правда