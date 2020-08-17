Всі розділи
Укр / Рус

Україна припиняє угоду з РФ про взаємне заснування торгових представництв – МЗС

Понеділок, 17 серпня 2020, 12:00
 

Кабмін ухвалив рішення про припинення угоди між урядами України і РФ про взаємне заснування торгових представництв.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України у Facebook.

"Сьогодні на позачерговому засіданні КМУ було прийнято рішення щодо припинення Угоди між Урядом України та Урядом РФ про взаємне заснування торгових представництв, яка діяла з жовтня 1992 року.

Враховуючи російську агресію та окупацію Криму та відповідно сучасний стан українсько-російських відносин, ця угода (як і багато інших) втратила практичне значення та не відповідає національним інтересам України. Таке рішення є логічним та послідовним кроком українського уряду", - заявила перша заступниця глави МЗС Еміне Джапарова.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Україна РФ МЗС Кабмін торгівля

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Коронакриза: українська економіка почала відновлюватися – Шмигаль 16 серпня 2020, 10:00
Лоукостер easyJet отримав дозвіл літати з Італії до України 11 серпня 2020, 14:50
Поромна переправа на кордоні України і Румунії почне працювати з 10 серпня 5 серпня 2020, 19:03
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!