Ryanair анонсував п'ятий авіарейс до Італії

Ryanair офіційно анонсував плани по запуску п'ятого маршруту з аеропорту Бориспіль до Італії в літньому розкладі 2021 року.

Про це повідомляє avianews.com з посиланням на розклад компанії.

З 28 березня лоу-кост намір полетіти з Києва в Неаполь.

Відповідно до опублікованого розкладу, авіакомпанія обслуговуватиме лінію три рази в тиждень - по середах, п'ятницях і неділях. Фактичним оператором виступить Malta Air - це 100% донька Ryanair.

Квитки продаються за ціною від 52 євро в одну сторону і включають перевезення маленької ручної поклажі з габаритами до 40х25х20 см без обмеження по вазі.

Київ-Неаполь стане 18 напрямком лоу-коста з України в Італію.

Згідно з домовленостями авіаційних властей України та Італії, в липні вони зняли всі обмеження на польоти між країнами. Це дозволить авіакомпаніям обох сторін виконувати необмежену кількість рейсів за будь-якими маршрутами.

В рамках цієї лібералізації про намір відкрити 17 маршрутів з України в міста Італії також оголосив Wizz Air.