Всі розділи
Укр / Рус

Мобільні оператори розширили мережу 4G у київському метро

Понеділок, 17 серпня 2020, 11:21
 

Відтепер мобільним інтернетом четвертого покоління можна скористатися ще на 6 станціях київського метро та у тунелях між ними: Університет, Театральна, Контрактова та Поштова площі, Майдан Незалежності та Золоті Ворота.

Про це йдеться у спільному пресрелізі Київстар, Vodafone Україна та lifecell

Всього ж 4G зараз працює на 15 станціях із 46 підземних. 

До кінця серпня мобільні оператори разом з партнером – компанією Huawei – планують запустити 4G ще на 7 станціях: Хрещатик, Площа Льва Толстого,  Олімпійська, Палац Україна та Палац спорту, Кловська та Печерська. А всі станції метро – до кінця цього року.

За даними операторів, з моменту запуску 4G на перших станція, разом абоненти використали більше 50 терабайтів мобільного інтернету. 

Нагадаємо, що 4G на першій станції метро – Академмістечко – Київстар, Vodafone Україна та lifecell  запустили у березні, а ще на 8-ми станціях у липні. Для роботи 4G в "підземці" оператори використовують спільне обладнання, але власні частоти у відповідно до ліценцій. 

Частоти використовуються у двох діапазонах: 1800 МГц та 2600 МГц, що дозволяє забезпечити кращу якість та швидкість мобільного інтернету.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

4G

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Мобільні оператори підключили 4G для півмільйона українців за місяць 11 серпня 2020, 09:00
"Київстар" та "Vodafone" домовились про "шеринг" мереж для розгортання 4G  9 липня 2020, 12:38
Оператори почали роботу по розширенню покриття 4G, можливі збої у зв’язку 19 червня 2020, 11:28
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!