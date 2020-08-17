Мобільні оператори розширили мережу 4G у київському метро

Відтепер мобільним інтернетом четвертого покоління можна скористатися ще на 6 станціях київського метро та у тунелях між ними: Університет, Театральна, Контрактова та Поштова площі, Майдан Незалежності та Золоті Ворота.

Про це йдеться у спільному пресрелізі Київстар, Vodafone Україна та lifecell

Всього ж 4G зараз працює на 15 станціях із 46 підземних.

До кінця серпня мобільні оператори разом з партнером – компанією Huawei – планують запустити 4G ще на 7 станціях: Хрещатик, Площа Льва Толстого, Олімпійська, Палац Україна та Палац спорту, Кловська та Печерська. А всі станції метро – до кінця цього року.

За даними операторів, з моменту запуску 4G на перших станція, разом абоненти використали більше 50 терабайтів мобільного інтернету.

Нагадаємо, що 4G на першій станції метро – Академмістечко – Київстар, Vodafone Україна та lifecell запустили у березні, а ще на 8-ми станціях у липні. Для роботи 4G в "підземці" оператори використовують спільне обладнання, але власні частоти у відповідно до ліценцій.

Частоти використовуються у двох діапазонах: 1800 МГц та 2600 МГц, що дозволяє забезпечити кращу якість та швидкість мобільного інтернету.