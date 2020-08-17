Держспецзв'язку оптимізує свою структуру – Мінцифри

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України оптимізує свою структуру, прибравши невластиві та дублюючі функції служби, а також посилить кіберзахист об'єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомляє прес-служба Мінцифри за підсумками наради з питань реформування Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

У нараді під головуванням прем'єра Дениса Шмигаля взяли участь віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь та перший заступник голови Держспецзв’язку Дмитро Маковський.

"Мінцифри разом з Держспецзв’язку запропонують уряду концепції реформування Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів, закладів, підприємств та установ, що входять до сфери управління.

Найголовніше - прибрати невластиві та дублюючі функції служби. Окрім цього, служба супроводжуватиме цифрову трансформацію держави", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Мінцифри разом з Адміністрацією Держспецзв’язку підготують Кабміну пропозиції реорганізації Державного центру кіберзахисту.

"Додатково розробляється проєкт рішення уряду щодо затвердження порядків формування переліку об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, а також щодо забезпечення функціонування системи кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інформаційної інфраструктури.

Запропоновані пропозиції забезпечать механізм кіберзахисту органів державної влади, інформаційно-телекомунікаційні системи, що перебувають у їх власності або адмініструванні. Додатково Держспецзв’язку координуватиме забезпечення кібербезпеки", - додали у Мінцифри.

Економічна правда