В Англії закривають останню вугільну шахту, яка пропрацювала майже 200 років

В англійському графстві Дарем закривають останню в країні комерційну вугільну шахту Bradley Mine, яка пропрацювала майже 200 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Зазначається, що після того як плани з розширення ділянки провалилися, кар'єр відкритого типу, що видобуває 150 000 тонн вугілля на рік, закриється.

Це найгірша новина для шахтарів, які працюють тут, особливо у світлі того, що Великій Британії все ще потрібно майже вісім мільйонів тонн вугілля на рік.

Цей попит в основному задовольняється за рахунок імпортних поставок, які надходять з Росії і США.

У Шотландії та Уельсі досі діє кілька невеликих копалень. Але і їм лишаються лічені місяці. Остання з таких копалень має закритися в жовтні 2022 року.

Вугільна промисловість Англії вже багато років перебуває в занепаді. Страйки шахтарів, масові звільнення і запеклі бої через закриття шахт в 1980-х роках не змогли врятувати її.

Остання глибока шахта в Келлінглі в Північному Йоркширі закрилася п'ять років тому. Відтоді єдине місцеве вугілля видобувається з відкритих шахт, таких як Bradley Mine.

Європейська правда