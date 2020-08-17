Ціни на нафту ростуть на тлі очікувань зустрічі ОПЕК +

На тлі очікувань засідання міністерського моніторингового комітету ОПЕК + на цьому тижні ціни на нафту еталонних марок у понеділок, 17 серпня, підвищуються.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані торгів.

На лондонській біржі ICE Futures станом на 8:19 (за Києвом) жовтневі ф'ючерси на нафту Brent торгувались по 45,20 доларів за барель - це на 0,4 долара (0,89%) вище за ціну на закритті попередньої сесії.

Водночас вересневі ф'ючерси на WTI на торгах Нью-Йоркської товарної біржі станом на 8:19 (за Києвом) подорожчали на 0,44 долара (1,05%) - до 42,45 доларів за барель.

"Ціни на нафту в п'ятницю знизилися, проте продемонстрували зростання за підсумками тижня: Brent додала 0,9%, WTI - 1,9%. Ринок підтримали дані про зниження запасів нафти в США третій тиждень поспіль. У той же час, Міжнародне енергетичне агентство минулого тижня знизило прогноз нафтового попиту в 2020-2021 роки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цього тижня трейдери очікують засідання міністерського моніторингового комітету ОПЕК +, запланованого на 19 серпня.

"Очікується, що зустріч ОПЕК + на цьому тижні не принесе великих сюрпризів, а скорочення виробництва продовжиться, як було встановлено в квітні", - пишуть аналітики OCBC.

Також повідомляється, що кількість діючих нафтовидобувних установок в США минулого тижня скоротилася на чотири одиниці, до 172.

Нагадаємо:

Міжнародна міжурядова організація ОПЕК збільшила оцінку падіння зростання попиту на нафту в 2020 році на 100 тисяч барелів на добу в порівнянні з оцінкою, зробленою місяцем раніше, до 90,6 мільйона барелів на добу.