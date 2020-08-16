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Зеленський оновив склад Національної інвестради

Неділя, 16 серпня 2020, 15:29

 

Президент Володимир Зеленський 14 серпня підписав указ "Про зміни у складі Національної інвестиційної ради".

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зокрема, до складу ради увійшли:

  • президент і генеральний директор компанії POSCO International Corp. (Республіка Корея) Сі-Бо Джу (за згодою);
  • головний виконавчий директор компанії Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (Туреччина) Мурат Еркан (за згодою);
  • міністр фінансів України Сергій Марченко;
  • міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко;
  • голова Національного банку України Кирило Шевченко (за згодою).

Цим же указом зі складу ради виведені: ексголова НБУ Яків Смолій, ексміністр фінансів, позаштатний радник глави Офісу президента Ігор Уманський, голова правління "Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S." Ахмет Акча і генеральний директор компанії Posco Daewoo Corporation Кім Янг-Санг.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Національна інвестиційна рада України - це консультативно-дорадчий орган при президентові України. 

Серед основних завдань ради: 

  • розробка пропозицій щодо стимулювання та розвитку інвестиційної діяльності в Україні, формування привабливого інвестиційного іміджу України з урахуванням найкращих міжнародних практик;
  • сприяння формуванню основних напрямів держполітики щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні;
  • напрацювання пропозицій щодо стратегічних напрямів розвитку інвестиційного потенціалу України, стимулювання іноземних та національних інвестицій в розвиток економіки держави;
  • вивчення ініціатив та потенційних пропозицій щодо інвестиційних проєктів, а також практики взаємодії суб'єктів інвестиційної діяльності з державними органами.

Економічна правда

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