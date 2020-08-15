У Франції проти Nestle подали позов через тонни загиблої риби

Голова французької риболовецької федерації подав скаргу на глобальний продовольчий конгломерат Nestlé, після того, як тисячі риб були знайдені мертвими в річці на північному сході Франції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Кілька тонн мертвої риби виявили в річці Ена неподалік від міста Шальранж за 50 км від Реймсу.

Риба загинула через зниження рівня кисню у воді, повідомила місцева префектура. Проводяться дослідження для визначення походження забруднення.

Президент Федерації риболовлі Арденни Мішель Адам розповів, що скаргу проти Nestlé France подано за забруднення та порушення екологічного кодексу.

За його словами, завдано збитків на кілька тисяч євро. "Все загинуло в районі 7 кілометрів завдовжки і завширшки 30 метрів", - розповів він.

"Ми вже видобули три тонни мертвої риби. Але ще залишилось декілька. Постраждало близько 14 видів, включаючи види під охороною", - додав Адам. Завод Nestlé в місті Шальранж підтвердив у своїй заяві те, що в його очисних спорудах у неділю ввечері відбулося "випадкове та мимовільне переповнення біологічних шламів, без присутності хімікатів".

"Як тільки ми дізналися про це в неділю о 23:00, ми негайно зупинили виробництво і припинили розлив", - заявив директор заводу