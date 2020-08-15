В "Інтерпайпі" Пінчука заявляють, що металобрухт "Укрзалізниці" дістається не металургам, а перекупникам

Українська промислова компанія Інтерпайп Віктора Пінчука виступила категорично проти практики допуску трейдерів до брухтовим торгів "Укрзалізниці".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Повідомляється, що "Укрзалізниця" 11 серпня 2020 роки провела ряд тендерів з продажу металобрухту в електронній системі ProZorro. Частину лотів виграли маловідомі структури-посередники.

"Спочатку пріоритетним правом на покупку металобрухту "Укрзалізниці" володіли металургійні підприємства, а посередники до тендерів не допускалися. Таким чином покривалася потреба металургів в дефіцитному сировину, яким на сьогодні є лом чорних металів.

Однак останній аукціон показав, що все більше посередників приходить на тендера УЗ, позбавляючи металургів цінної сировини", - пояснюють в" Інтерпайпі".

Економічна правда